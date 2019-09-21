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«Она может быстро скинуть вес»: нейрохируг объяснил причину возможной полноты Заворотнюк

Скорее всего, гормональные препараты актрисе назначили из-за отека мозга.

«Она может быстро скинуть вес»: нейрохируг объяснил причину возможной полноты Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/instagram.com/a_zavorotnyuk/

Анастасию Заворотнюк, по некоторым данным, до ее помещения в частную клинику Москвы видели сильно располневшей. Из-за чего это могло произойти, «Комсомольской правде» рассказал нейрохируг Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

По мнению эксперта издания, лишний вес у прекрасной няни появился из-за применения гормонального препарата дексаметазона. Его назначают в больших дозах, когда у пациентов развивается отек головного мозга.

Дексаметазон отек снижает, но провоцирует побочный эффект – быстрое увеличение веса. За один месяц пациент может набрать 20-25 кг. Врач предположил, что Анастасия Заворотнюк набрала около 20 кг. Однако он считает, что это не самая большая проблема для нее. «Она может быстро скинуть вес», — сказал нейрохирург.

По наблюдениям Саникидзе, больные быстро приходят в свое обычное состояние, как только отходят от гормональных препаратов.

Напомним, что родственники популярной актрисы до сих пор отказываются давать комментарии по поводу ее состояния. Поэтому все данные об Анастасии Заворотнюк носят неофициальный характер.

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«Она может быстро скинуть вес»: нейрохируг объяснил причину возможной полноты Заворотнюк
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