Нейрохирург Александр Саникидзе рассказал о перспективах лечения Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, вышла из комы, переведена в обычную палату из реанимации и уже перенесла две операции. Никакого официального подтверждения этой информации до сих пор нет, родственники никак не комментируют болезнь актрисы, якобы не желая сглазить улучшение в ее состоянии.

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Однако то, что позитивные изменения возможны при предполагаемом диагнозе Заворотнюк, «Комсомольской правде» подтвердил нейрохируг Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе. По его словам, ее действительно могли перевести в обычную палату из реанимации в зависимости от лечения и размера новообразования.

После терапии и хирургического вмешательства, считает доктор, люди с диагнозом глиобластома могут жить полноценной жизнью до определенного этапа. Здесь важно, где располагается опухоль.

Если она находится в стволе головного мозга, то у человека могут отняться конечности. Если новообразование развилось в лобной доле, то пациент будет способен самостоятельно двигаться. По словам врача, такие люди приходят к ним в клинику для облучения и химиотерапии даже без помощи близких.

Сколько в итоге такой человек проживет, поддерживая терапию, врач сказать не смог. Он отметил, что это зависит от размера опухоли, генетики пациента и его реакции на лечение.