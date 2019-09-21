Опухоль Заворотнюк могла развиваться у нее годами

Все зависит от того, в какой области головного мозга она появилась.

Глиобластома, которая якобы диагностирована у Анастасии Заворотнюк, могла развиваться у нее незаметно в течение нескольких лет. Об этом «КП» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

больше по теме Заворотнюк анонимно обращалась за помощью в институт нейрохирургии Бурденко Пациентку с таким именем теперь не найти в списках клиники.

По словам врача, актриса обращалась к ним анонимно в клинику, но предпочла продолжить лечение в Германии, а затем, по свидетельствам СМИ, в частном онкодиспансере.

Как отмечает специалист, доподлинно сказать, когда у актрисы могла появиться опухоль, невозможно. Глиома (доброкачественное новообразование) в молодые годы может расти в мозгу человека вплоть до 7 лет и уже со временем перерасти в глиобластому (уже злокачественное новообразование).

По словам Саникидзе, симптоматика глиомы напрямую зависит от ее расположения. Иногда опухоль может расти годами, никак не проявляя себя. Например, если новообразование располагается в правой лобной доле мозгла или в височной. А вот если глиома появилась в извилине или в стволе головного мозга, то это проявится сразу. У человека могут перестать работать руки или ноги, начнет двоиться в глазах, ему трудно будет глотать и так далее.

Но иногда глиобластома появляется сразу, без предшествующей доброкачественной опухоли. Глиобластома развивается стремительно, поскольку является агрессивной формой рака. И вот здесь меры пациенту нужно принимать очень быстро, иначе может быть поздно.

По словам врача, глиобластома может быть операбельной. В этом случае пациенту вначале опухоль вырезают, а потом проводят химиотерапию. Если же операция невозможна – делают биопсию, а затем проводят химиотерапию.

Напомним, по данным СМИ, актриса перенесла уже две операции на головном мозге. Никаких официальных комментариев по поводу состояния звезды до сих пор не было.