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Заворотнюк анонимно обращалась за помощью в институт нейрохирургии Бурденко

Пациентку с таким именем теперь не найти в списках клиники.

Заворотнюк анонимно обращалась за помощью в институт нейрохирургии Бурденко
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал «Комсомольской правде», что к ним ранее обращалась Анастасия Заворотнюк. Ее визит был анонимным, пациентка не зарегистрирована ни в одной медкарте, ее история болезни отсутствует в клинике. По сути – никаких следов пребывания, кроме свидетельств очевидцев.

По словам врача, они не отказывались от лечения известной личности. Напротив, это она приняла решение продолжить курс в Германии, а затем в московской частной клинике.

Александр Саникидзе подтвердил, что при глиобластоме возможно улучшение, про которое сейчас пишут СМИ, а также перевод больной из реанимации в палату.

«Это зависит от лечения и размера опухоли», — сказал нейрохирург.

Врач сообщил, что при диагнозе, который якобы диагностирован у Заворотнюк, у людей бывает различная продолжительность жизни. Зависит от размера опухоли, ее места и генетики человека.

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Заворотнюк анонимно обращалась за помощью в институт нейрохирургии Бурденко
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