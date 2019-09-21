Батрутдинов почти не смотрел «Холостяка» со своим участием

С девушкой, которую комик в итоге выбрал, у него не сложились отношения.

В середине октября на телеканале ТНТ в эфир выйдет шоу «План Б», где Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова будут помогать друг другу устраивать личную жизнь. У комика уже есть опыт участия в таких программах. Батрутдинов был героем передачи «Холостяк». Однако с Дарьей Кананухой, которую он в итоге выбрал, у юмориста отношения не сложились, из-за чего Тимур одно время сильно переживал.

По словам Батрутдинова, он видел всего пару выпусков «Холостяка» из всего сезона, остальные посмотреть попросту не смог.

«Моя душа этого не выдержит. Чего девушки только не говорили за моей спиной», — цитирует резидента шоу Comedy club портал «Вокруг-ТВ».

Говоря о съемках шоу, Тимур отметил, что все эмоции участников реальные, и никакого заранее прописанного сценария, которому следует каждый, вовсе нет.

«Когда переживаешь все это, происходит моральное истощение. Я долго отходил от «Холостяка», — добавил 41-летний комик.

С багажом после предыдущего шоу Тимуру будет несколько проще понять цель участия девушек. По его словам, далеко не все приходят на проект, чтобы построить отношения. Некоторые участницы гонятся лишь за популярностью.

Кстати, по мнению юмориста будущий проект с Ольгой Бузовой интереснее «Холостяка».

«План Б» затронет сразу и мужскую, и женскую аудиторию — заинтересует сразу всех», — уверен комик.

Напомним, у Ольги Бузовой тоже есть опыт участия в подобном шоу. Ранее на ТНТ шла программа «Замуж за Бузову». Однако телеведущей не повезло: избранником знаменитости стал Денис Лебедев, который не раз обманывал певицу и пытался нажиться на ее состоянии.