«Приданое для дочерей»: Климова вышла в свет в платине и бриллиантах

Екатерина Климова считается одной из самых красивых российских актрис. Звезда с удовольствием демонстрирует различные женственные и элегантные наряды, которые прекрасно на ней сидят, и публикует снимки в Instagram.
Но на этот раз знаменитость решила похвастаться эксклюзивными ювелирными украшениями. Во время очередного светского выхода Екатерина надела висячие серьги из платины с бриллиантами, которые очень освежали ее образ.
Она в шутку пожаловалась, что женщины делятся на умных и красивых и она, по всей видимости, принадлежит к красивым. Чтобы продемонстрировать любимое украшение, Климова выложила сразу четыре снимка, чтобы серьги было видно с разных ракурсов.
«Я обожаю эти серьги! Один акцент и всегда в десятку! Опять же приданное для дочерей. Всем сёстрам по серьге!», — написала актриса.
На одном из фото в Инстаграме актрисы была еще одна девушка. Один из фолловеров поинтересовался, почему же такая красивая женщина в театре не с мужчиной, а с подругой.
«Подругой? Это моя дочь», — написала Климова.
Это заявление вызвало просто шквал комплиментов в ее адрес со стороны поклонников.