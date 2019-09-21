«Приданое для дочерей»: Климова вышла в свет в платине и бриллиантах

Екатерина Климова считается одной из самых красивых российских актрис. Звезда с удовольствием демонстрирует различные женственные и элегантные наряды, которые прекрасно на ней сидят, и публикует снимки в Instagram.

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Но на этот раз знаменитость решила похвастаться эксклюзивными ювелирными украшениями. Во время очередного светского выхода Екатерина надела висячие серьги из платины с бриллиантами, которые очень освежали ее образ.

Она в шутку пожаловалась, что женщины делятся на умных и красивых и она, по всей видимости, принадлежит к красивым. Чтобы продемонстрировать любимое украшение, Климова выложила сразу четыре снимка, чтобы серьги было видно с разных ракурсов.

«Я обожаю эти серьги! Один акцент и всегда в десятку! Опять же приданное для дочерей. Всем сёстрам по серьге!», — написала актриса.

На одном из фото в Инстаграме актрисы была еще одна девушка. Один из фолловеров поинтересовался, почему же такая красивая женщина в театре не с мужчиной, а с подругой.

«Подругой? Это моя дочь», — написала Климова.

Это заявление вызвало просто шквал комплиментов в ее адрес со стороны поклонников.