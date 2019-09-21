Анастасия Решетова похвасталась снимком с нового айфона

Модель и возлюбленная рэпера Тимати похвасталась новым айфоном. Чтобы продемонстрировать все преимущества нового девайса над старыми версиями, девушка выложила в Instagram снимок с фронтальной камеры. В подписи к кадру Решетова экспертно заявила, что настройки объектива можно регулировать, а это, в свою очередь, позволяет делать более качественные снимки. Самой Насте новый гаджет пришелся по душе.

На опубликованном же кадре вторая половинка Тимати позирует в белом вязаном топе вместе со своей мохнатой любимицей – кошкой Багирой. Животное заинтересованно смотрит в экран смартфона, пока Анастасия делает снимок. По сравнению с другими снимками с кошкой, опубликованный Решетовой недавно получился более насыщенным и более четким.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о предполагаемой дате родов. Возлюбленная Тимати рассказала, что врачи ставят ей ПДР на 13 октября, но появиться на свет малыш может и раньше. За всю беременность модель набрала 13 килограммов.