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«Не ем бесполезные продукты»: Дочь Толкалиной раскрыла секрет стройности

Мария Михалкова без труда поддерживает прекрасную физическую форму.

«Не ем бесполезные продукты»: Дочь Толкалиной раскрыла секрет стройности
Фото:instagram.com/welcometomaria

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, Мария Михалкова — очень стройная и подтянутая девушка, но так было не всегда. Несколько лет назад наследница актерской династии серьезно поправилась и решила действовать.

Тогда Мария села на диету, серьезно занялась спортом и похудела на 30 килограммов. Тогда, по ее словам, ей активно помогала мама, Любовь Толкалина. Готовила полезную еду и собирала порции в отдельные контейнеры.

Сейчас Михалкова уже совсем взрослая и живет отдельно от родителей, со своим молодым человеком. Она прекрасно выглядит, из-за чего поклонник часто интересуются, придерживается ли она до сих пор какой-нибудь диеты.

«Многие из вас спрашивают про некую диету или систему питания… Но у меня ее нет. Я просто не ем бесполезные продукты, вот и все. Так что, могу поделиться с вами только некоторыми рецептами», — написала Мария.

Первый рецепт она предложила своим фолловерам сразу же. Это было овсяно-зерновое печение с добавлением кэроба и сухофруктов. По ее словам, для фигуры такое десерт абсолютно безопасен, но при этом печенье очень вкусное.

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Тэги:

дети звезддиетаЕгор КончаловскийЗОЖЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-КончаловскаяНизкокалорийный продуктпохудение
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«Не ем бесполезные продукты»: Дочь Толкалиной раскрыла секрет стройности
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