Завтрак чемпиона: Тина Канделаки принимает смесь из восьми грибов

Тина Канделаки всегда прекрасно выглядит и не скрывает, что это результат тщательно продуманного ухода и образа жизни. В своем личном блоге звезда охотно делится с подписчицами секретами и приемами, которые использует сама.

Так, ведущая рассказывает о косметике, занятиях спортом, правильном питании и косметологических процедурах, которые необходимы, чтобы хорошо выглядеть.

Теперь знаменитость решила поделиться списком своих любимых БАДов, которые придают ей сил и поддерживают здоровье. По ее словам, она чередует разные добавки по дням.

«В первый день утром это смесь из восьми высококачественных укрепляющих иммунитет и тонизирующих органических грибов, а также инновационный набор растительных аминокислот, витаминов и минералов», — написала Тина.

На следующий день Канделаки принимает морской коллаген, керамиды, астаксантин и комплекс для красоты волос. А на третий — гомеопатические добавки для здоровья слизистых оболочек и витамин D.

Поклонники поблагодарили ведущую за подробную схему, но в то же время некоторые из них признались, что такое количество таблеток выглядит для них пугающим.