Архивное видео: Лиза и Гарри Галкины прочитали стихотворение о маме

Малыши очень трогательно относятся к своей родительнице.

После дня рождения Лизы и Гарри Галкиных, которое прошло 18 сентября, поклонники звездных детей решили вспомнить про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой. Видео с трогательным поздравлением они разместил на фанатской страничке младшей дочери Примадонны.

В этой семье умеют ценить друг друга и делать потрясающие сюрпризы. Напомним, родители Лизы и Гарри в их шестилетие еще до пробуждения детей развесили по дому красивые воздушные шары. Наследники Пугачевой, увидев сюрприз, затанцевали от радости. Известно, что в этот день малышей также веселили мыльными пузырями. В общем, все, как у обычных людей.

Пугачеву дети поздравили тоже вполне традиционно – милым стихотворением о маме и самодельными открытками. Единственный отличительный момент – подписали свои рисунки Лиза и Гарри не русскими словами, а по-французски.