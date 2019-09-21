Кому катафалк, а кому «Кадиллак»: Виторган похвастался новой машиной

Максим Виторган недолго пребывал в расстроенных чувствах после развода со своей женой Ксенией Собчак. Вскоре после разрыва актер начал встречаться с молодой актрисой Нино Нинидзе, начал активно путешествовать, а теперь исполнил и самую заветную свою мечту.

В своем Instagram артист выложил фото на фоне нового дорогого автомобиля марки «Кадиллак». В сопроводительном посте он признался, что мечтал об этой машине с детства и даже не думал, что заветное желание осуществится.

«Если бы мне тогда сказали, что когда-нибудь фразу: «Кадиллак? Беру!» ( а «Кадиллак был обязательным участником Монополии) -я произнесу в реальной жизни, после чего, на самом деле, возьму #Cadillac , а не просто карточку с его эмблемой… я бы умер тогда от разрыва сердца и не дожил до этого дня!» — эмоционально написал артист.

Новый автомобиль Виторгана-младшего синего цвета. Остальные детали рассмотреть на фото довольно сложно, так как он буквально лег на капот, чтобы обнять его.

Поклонники в комментариях поздравили актера, порадовались, что его «американская мечта» сбылась.

Стоит напомнить, что экс-супруга Максима тоже продемонстрировала свою любовь к необычным автомобилям. На своей свадьбе Ксения Собчак и Константин Богомолов появились в катафалке вместо привычного лимузина.