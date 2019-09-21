Тимати пришел на день рождения мужа Ханны с беременной Решетовой

Рэпер Тимати появился на дне рождении своего близкого друга Павла Курьянова, которого все знают, как Пашу, вместе со своей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой, которая находится на девятом месяце беременности и совсем скоро должна подарить музыканту ребенка.

Отметим, что несмотря на поздний срок беременности, Анастасия Решетова везде сопровождает Тимати. Не могла она пропустить и день рождения близкого друга семьи, мужа певицы Ханны. Курьянову, кстати, исполнилось 36 лет.

больше по теме Беременная девушка Тимати ответила на слухи о двойне Такое предположение выдвинули некоторые поклонники Анастасии Решетовой, увидев ее новые фото в блоге.

Добавим, что яркое торжество прошло в одном из московских ресторанов. На нём присутствовали многие артисты лейбла Black Star. На сцене в этот вечер выступали MC Doni, Миша Маврин, Natan и другие. Все они исполнили собственные хиты, а также поздравили руководителя с днем рождения.

В конце вечера слово взял Тимати. «Всегда и все для тебя, очень люблю и уважаю. Прошу, поаплодируйте этому человеку, которому сегодня 36 лет», — заявил рэпер, слова которого приводит «СтарХит».