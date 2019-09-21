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Тимати пришел на день рождения мужа Ханны с беременной Решетовой

Модель находится на девятом месяце, но продолжает посещать мероприятия.

Тимати пришел на день рождения мужа Ханны с беременной Решетовой
Тимати пришел на день рождения друга с Решетовой, которой скоро рожать/globallookpress.com

Рэпер Тимати появился на дне рождении своего близкого друга Павла Курьянова, которого все знают, как Пашу, вместе со своей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой, которая находится на девятом месяце беременности и совсем скоро должна подарить музыканту ребенка.

Тимати. Фото
Тимати посетил день рождения Пашу/globallookpress.com

Отметим, что несмотря на поздний срок беременности, Анастасия Решетова везде сопровождает Тимати. Не могла она пропустить и день рождения близкого друга семьи, мужа певицы Ханны. Курьянову, кстати, исполнилось 36 лет.

Добавим, что яркое торжество прошло в одном из московских ресторанов. На нём присутствовали многие артисты лейбла Black Star. На сцене в этот вечер выступали MC Doni, Миша Маврин, Natan и другие. Все они исполнили собственные хиты, а также поздравили руководителя с днем рождения.

В конце вечера слово взял Тимати. «Всегда и все для тебя, очень люблю и уважаю. Прошу, поаплодируйте этому человеку, которому сегодня 36 лет», — заявил рэпер, слова которого приводит «СтарХит».

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Тэги:

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьПавел КурьяновТиматиХанна
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Тимати пришел на день рождения мужа Ханны с беременной Решетовой
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