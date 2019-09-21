Маги и экстрасенсы замечены у больницы, где может находиться Заворотнюк

Маги, экстрасенсы и люди с иконами замечены у больницы, где, по слухам, проходит лечение от рака мозга актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщил ее друг журналист Сергей Майоров.

Как он сказал, больница сейчас словно в осадном положении. Супруг звезды фигурист Петр Чернышев, а также директор Марина Потапова не имеют возможности покинуть стены больницы. Медицинское учреждении, как выразился Майоров, в оцеплении каких-то фанатов.

Также он отметил, что Заворотнюк и ее близкие прекратили все общение с внешним миром. Они сосредоточены на том, чтобы помочь звезде победить смертельную болезнь, которой она, по слухам, страдает. Они не собираются в ближайшее время комментировать ее состояние здоровья.

«Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», — заявил Сергей Майоров, слова которого приводит канал НТВ.