Космонавт Скрипочка возьмет с собой в полет плюшевого единорога

Через несколько дней корабль «Союз МС-15» отправится в новую космическую экспедицию на МКС. О подготовке к полету недавно рассказал российский космонавт и командир экипажа Олег Скрипочка.

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В каждую экспедицию экипаж берет с собой индикатор невесомости. По традиции, его выбирает капитан. Скрипочка поручил найти подходящий предмет своим детям, и они сделали выбор. Сопровождать экипаж в далекое путешествие будет плюшевый единорог, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Оказывается, дочка российского космонавта часто рисовала названного сказочного персонажа. Поэтому выбор пал именно на эту игрушку. Сын Скрипочки такую идею поддержал. Говоря о выбранном индикаторе невесомости, космонавт также отметил, что игрушечный единорог — компактный предмет, который не будет ничему мешать на корабле.

Вместе с Олегом Ивановичем в путешествие к звездам отправятся астронавт НАСА Джессика Меир и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Кстати, другие члены экипажа также могут взять с собой свои индикаторы невесомости.

Обычно космонавты берут из дома мягкие игрушки. Они не только удобны в использовании, но и напоминают им о семье. Ранее Хазаа аль-Мансури говорил, что собирается взять в путешествие маленького верблюда песочного цвета. Напомним, корабль стартует 25 сентября с космодрома Байконур.