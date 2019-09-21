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Майоров сообщил о второй операции, сделанной Анастасии Заворотнюк

Друг актрисы заметил, что появился маленький лучик надежды.

Майоров сообщил о второй операции, сделанной Анастасии Заворотнюк
Заворотнюк, по слухам, в очень тяжелом состоянии/http://globallookpress.com

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лечится от рака мозга в одной из столичных клиник, Сергей Майоров в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ сообщил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» перенесла вторую операцию.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, в очень тяжелом состоянии/http://globallookpress.com

Как уверяет Майоров, он связался с директором артистки Мариной Потаповой. Именно она рассказала ему о второй операции. Как считает Майоров, теперь есть луч надежды, что актриса сможет поправиться.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — заявил Сергей Майоров. Он добавил, что супруг звезды фигурист Петр Чернышев, а также Потапова находятся рядом с Заворотнюк, сообщает канал НТВ.

Напомним, что новости о состоянии «моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк поступают крайне противоречивые. Сначала СМИ писали, что звезда якобы перенесла отек мозга. Однако затем вдруг стало известно, что состояние актрисы не настолько критическое, как считали журналисты.

Между тем никаких официальных комментариев от представителей семьи Заворотнюк так и не поступало. Петр Чернышев и его близкие заняли выжидательную позицию. Именно из-за нехватки информации в СМИ чуть ли не ежедневно и рождаются слухи о якобы тяжелом состоянии актрисы. Многие звезды шоу-бизнеса уже попросили в этот непростой момент отстать от семьи актрисы. Когда придет время, они сами обо всем расскажут прессе.

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Майоров сообщил о второй операции, сделанной Анастасии Заворотнюк
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