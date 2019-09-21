18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на подиуме в Милане

Дети знаменитостей нередко предпочитают пойти по стопам родителей. Так появляются династии актеров, музыкантов или дизайнеров. Не стала исключением и дочь супермодели Синди Кроуфорд. 18-летняя Кайя Гербер стала моделью и уже пользуется большим успехом.

На днях девушка появилась на подиуме во время показа Moschino, проходящего в рамках Недели моды в Милане. Юной модели выбрали необычный и даже экстравагантный наряд.

На Кайе был костюм, состоящий из короткой юбки-баллона и ультракороткого топа в светлозеленую полоску. Рукава топа были украшены жесткими элементами, напоминающими крылья. В комплект к наряду дочь Кроуфорд надела массивные серьги-пуссеты из зеленого камня и тяжелый крест из такого же материала.

Стилисты сделали Гербер модную в этом сезоне укладку. Для этого корни распущенных или собранных, как в случае у Кайи, волос наносится большое количество геля, из-за чего они начинают слипаться. Этот тренд называют «эффект грязных волос», отношение к нему довольно спорное, поэтому пока с такими прическами девушек можно увидеть лишь на подиумах и в глянце.

Стоит отметить, что Кайе достались от матери роскошные густые темные волосы. При этом начинающая звезда не скрывает, что моет их обычным шампунем, не тратя деньги на особенный уход.