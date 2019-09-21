НОВОСТИ

18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на подиуме в Милане

Юная манекенщица поразила гостей своей красотой и грацией.

18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на подиуме в Милане
Фото: Globallookpress.ru

Дети знаменитостей нередко предпочитают пойти по стопам родителей. Так появляются династии актеров, музыкантов или дизайнеров. Не стала исключением и дочь супермодели Синди Кроуфорд. 18-летняя Кайя Гербер стала моделью и уже пользуется большим успехом.

На днях девушка появилась на подиуме во время показа Moschino, проходящего в рамках Недели моды в Милане. Юной модели выбрали необычный и даже экстравагантный наряд.

На Кайе был костюм, состоящий из короткой юбки-баллона и ультракороткого топа в светлозеленую полоску. Рукава топа были украшены жесткими элементами, напоминающими крылья. В комплект к наряду дочь Кроуфорд надела массивные серьги-пуссеты из зеленого камня и тяжелый крест из такого же материала.

Стилисты сделали Гербер модную в этом сезоне укладку. Для этого корни распущенных или собранных, как в случае у Кайи, волос наносится большое количество геля, из-за чего они начинают слипаться. Этот тренд называют «эффект грязных волос», отношение к нему довольно спорное, поэтому пока с такими прическами девушек можно увидеть лишь на подиумах и в глянце.

Стоит отметить, что Кайе достались от матери роскошные густые темные волосы. При этом начинающая звезда не скрывает, что моет их обычным шампунем, не тратя деньги на особенный уход.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездКайя Гербернеделя модыСинди Кроуфорд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
18-летняя дочь Синди Кроуфорд затмила всех на подиуме в Милане
Интересно?
Поделись с друзьями: