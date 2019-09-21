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54-летняя Моника Беллуччи примерила платье, едва прикрывающее грудь

Актриса поразила поклонников выбором смелого наряда.

54-летняя Моника Беллуччи примерила платье, едва прикрывающее грудь
Фото: Globallookpress.com

Моника Беллуччи по-прежнему остается одной из самых красивых актрис современности. Звезда любит выбирать эффектные наряды, демонстрирующие ее прекрасную фигуру, и выходить в свет.

На этот раз, впрочем, актриса ограничилась фотосессией, кадр из которой она показала поклонникам в своем Instagram. На снимке Моника позирует в платье белого цвета с цветочным принтом на подоле. Шлейф платья лежит на полу, при этом спереди есть вырез, обнажающий ногу Беллуччи почти до самого бедра.

Кроме того, у наряда очень глубокое декольте, грудь актрисы оказалась едва прикрыта. Позирует знаменитость возле шеста, сверху которого сидит белый павлин.

Поклонники завалили звезду комплиментами.

«Самая красивая актриса!», «Ты уникальна, тебе нет равных!», «Никто не сравнится с твоей красотой», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что, несмотря на свою любовь к изящным и элегантным вещам, Беллуччи старается следовать модным трендам и не так давно появилась на фестивале L’Etrange в Forum Des Image в джинсовом комбинезоне.

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Тэги:

модный образМоника Беллуччиоткровенное платье
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54-летняя Моника Беллуччи примерила платье, едва прикрывающее грудь
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