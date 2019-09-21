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Нарушила этикет: Маркл появилась на свадьбе подруги в полупрозрачном черном платье

Для праздника жена принца Гарри выбрала наряд от Valentino стоимостью 11 тысяч долларов.

Нарушила этикет: Маркл появилась на свадьбе подруги в полупрозрачном черном платье
Меган Маркл Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл недавно покинули Великобританию, чтобы посетить свадьбу друзей в Италии. Торжественную церемонию в Риме на вилле Аурелия организовали подруга Маркл, дизайнер Миша Нону и ее возлюбленный Майкл Хесс.

Для столь важного события герцогиня выбрала изящное полупрозрачное черное платье Valentino, стоимость такого наряда – порядка 11 тысяч долларов. Однако граждане Великобритании не оценили наряд Маркл для торжества. Стилисты отметили, что супруга принца Гарри нарушила этикет: для свадьбы не стоит выбирать черные платья, пишет интернет-издание Daily Mail.

Шикарная свадьба в Риме собрала множество именитых гостей. Чтобы поздравить молодоженов, в Италию приехала дочь президента США Иванка Трамп, актер Орландо Блум, исполнительница Кэти Перри и другие звезды.

Для Меган Маркл и принца Гарри эта свадьба имеет особое значение. Именно благодаря Мише Нону, будущие муж и жена познакомились. Дизайнер организовала их встречу — устроила свидание вслепую.

Отметим, отправляясь в Италию на торжество, принц Гарри и Меган Маркл оставили своего наследника Арчи в Великобритании. За четырехмесячным мальчиком приглядывают родственники и бесконечные сиделки. Вскоре малышу предстоит большое путешествие – он отправится вместе с родителями в Африку.

Напомним, недавно Маркл вышла из декретного отпуска. Впервые после этого она официально появилась на публике во время презентации своей линии деловой одежды для женщин.

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Нарушила этикет: Маркл появилась на свадьбе подруги в полупрозрачном черном платье
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