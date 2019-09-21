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В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды

Теперь конкурсанты готовятся к раунду нокаутов.

В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
На шоу «Голос. 60+» начинаются Нокауты/фото: Александр Ли/ Первый канал

На Первом канале в пятницу, 20 сентября, состоялся второй выпуск нового сезона шоу «Голос. 60+». В этой программе завершился этап слепых прослушиваний, все наставники сформировали свои команды.

Лев Лещенко заполучил в свою команду дуэт сестёр Галины и Ольги Богдановых. Они покорили мэтра и Пелагею цыганской песней. А Михаил Боярский взял в команду мужчину в шляпе — Владислава Зуева, который напомнил мушкетеру актера Пьера Ришара.

Таким образом, в команде Валерии будут раскрываться всеми гранями своего таланта Олег Слепцов, Владимир Грицык, Людмила Пахомова и Александр Шанс.

Михаил Боярский заполучил в свою команду Владимира Лаптева, Елену Гурилеву, Владислава Зуева и Игоря Афанасьева.

Лев Лещенко взял под свое крыло Юрия Шиврина, Андрея Лысикова, Ольгу и Галину Богдановых и Ирину Нижегородцеву.

Пелагея же стала наставником для Михаила Рыжова, Леонида Макеенко, Анатолия Алешина и Дмитрия Усика.

Среди тех, кто теперь встретится друг с другом на нокаутах, есть и профессиональные музыканты, и обычные пенсионеры, увлекающиеся пением. Следующий этап будет выходить уже в прямом эфире.

Напомним, съемки отборочного этапа проекта проходили в августе. В новом сезоне в роли наставников дебютировали Валерия и Михаил Боярский.

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Первый каналслепые прослушиванияШоу "Голос 60+"
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В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
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