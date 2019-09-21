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Ургант поделился снимком подросшей младшей дочери Леры

Девочке 21 сентября 2019 года исполнилось четыре года.

Ургант поделился снимком подросшей младшей дочери Леры
Ургант тепло поздравил младшую дочь с днем рождения/https://www.instagram.com/urgantcom/

Телеведущий Иван Ургант в Instagram поделился снимком своей младшей дочери Валерии. Девочке 21 сентября 2019 года исполнилось четыре года. За последнее время ребенок заметно подрос. Девочка становится настоящей красавицей. Ургант поставил смайлик в виде сердечка. Таким образом он поздравил ребенка с днем рождения.

Напомним, что Валерия Ургант родилась у телеведущего в браке с Натальей Кикнадзе. У пары есть еще один совместный ребенок – дочь Нина. Девочке сейчас 11 лет. Валерию так назвали в память о матери Ивана Валерии Киселевой, которая ушла из жизни. Нину Ургант назвали в честь бабушки телеведущего популярной в прошлом веке актрисы Нины Ургант.

Кстати, не так давно Нина Ургант отмечала девяностолетие. Любимый внук навещал бабушку. Он спросил, почему она не накрасилась в столь праздничный день. В ответ актриса послала в шутку любимого внука. Ургант в соцсетях делился той смешной историей.

Иван Ургант – один из самых любимых ведущих россиян на телевидении. Его программа «Вечерний Ургант», куда он приглашает звезд, пользуется неимоверной популярностью у зрителей.

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Тэги:

Валерия УргантИван УргантНаталья КикнидзеНина УргантПрограмма "Вечерний Ургант"
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Ургант поделился снимком подросшей младшей дочери Леры
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