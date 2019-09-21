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Беременная девушка Тимати ответила на слухи о двойне

Такое предположение выдвинули некоторые поклонники Анастасии Решетовой, увидев ее новые фото в блоге.

Беременная девушка Тимати ответила на слухи о двойне
Анастасия Решетова Фото: https://www.instagram.com/p/B2j0LyMBYi9/

23-летняя модель Анастасия Решетова вскоре подарит своему возлюбленному, рэперу Тимати малыша. Девушка должна стать мамой уже в первой половине будущего месяца. Во время общения с подписчиками в блоге одна из пользователей случайно угадала предполагаемую дату родов – 13 октября.

На протяжении всей беременности возлюбленная Тимати в блоге открыто рассказывала о своем самочувствии и показывала с помощью фото, как меняется ее фигура. Недавно возлюбленная Тимати в очередной раз в своем профиле в Instagram продемонстрировала живот.

На фото она предстала в черном обтягивающем платье. Увидев больший живот девушки, некоторые поклонники модели решили, что Анастасия носит под сердцем сразу двоих малышей. На такие домыслы Решетова быстро отреагировала.

Беременная девушка Тимати. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2o4B_Qh9e7/

Недавно Анастасия призналась, что не хочет прощаться с беременностью. По ее словам, в некоторые периоды она, действительно, плохо себя чувствовала. Но это вовсе не мешает ей наслаждаться каждым моментом беременности.

Напомним, звездная пара заявила, что Решетова будет рожать в одной из столичных клиник. Будущие родители, когда выбирали медицинское учреждение, даже не рассматривали иностранные больницы.

Для Анастасии этот ребенок будет первым, для Тимати – вторым. У артиста есть пятилетняя дочь Алиса, которую ему подарила бывшая возлюбленная Алена Шишкова.

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Беременная девушка Тимати ответила на слухи о двойне
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