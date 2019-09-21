Беременная девушка Тимати ответила на слухи о двойне

Такое предположение выдвинули некоторые поклонники Анастасии Решетовой, увидев ее новые фото в блоге.

23-летняя модель Анастасия Решетова вскоре подарит своему возлюбленному, рэперу Тимати малыша. Девушка должна стать мамой уже в первой половине будущего месяца. Во время общения с подписчиками в блоге одна из пользователей случайно угадала предполагаемую дату родов – 13 октября.

На протяжении всей беременности возлюбленная Тимати в блоге открыто рассказывала о своем самочувствии и показывала с помощью фото, как меняется ее фигура. Недавно возлюбленная Тимати в очередной раз в своем профиле в Instagram продемонстрировала живот.

На фото она предстала в черном обтягивающем платье. Увидев больший живот девушки, некоторые поклонники модели решили, что Анастасия носит под сердцем сразу двоих малышей. На такие домыслы Решетова быстро отреагировала.

Недавно Анастасия призналась, что не хочет прощаться с беременностью. По ее словам, в некоторые периоды она, действительно, плохо себя чувствовала. Но это вовсе не мешает ей наслаждаться каждым моментом беременности.

Напомним, звездная пара заявила, что Решетова будет рожать в одной из столичных клиник. Будущие родители, когда выбирали медицинское учреждение, даже не рассматривали иностранные больницы.

Для Анастасии этот ребенок будет первым, для Тимати – вторым. У артиста есть пятилетняя дочь Алиса, которую ему подарила бывшая возлюбленная Алена Шишкова.