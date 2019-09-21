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Бейонсе наряжалась женой Ленни Кравица на Хэллоуин 

Певица выложила архивные фотографии на своем сайте.

Бейонсе наряжалась женой Ленни Кравица на Хэллоуин 
Бейонсе/фото: globallookpress.com

Как оказалось, Бейонсе — большая поклонница актрисы Лизы Боне — бывшей жены рок-музыканта Ленни Кравица. Дело в том, что певица решила к своему 37-летию выложить на сайте архивные фотографии. А снимков у поп-звезды немало и она продолжает добавлять все новые и новые. И на нескольких ранее нигде не появлявшихся фото певица была замечена в образе молодой Лизы Боне. В таком виде она отмечала Хэллоуин в 2018 году. Снимок стали активно обсуждать в Twitter.

Бейонсе с детьми
Бейонсе в образе Лизы Боне/фото: beyonce.com/

 «Лиза Боне в тренде из-за… королевы Бей конечно! Какая милая картинка» — считает  @Heidialagha.

 «Спасибо, Бейонсе, за то, что вдохновили меня на идею нового костюма для Хэллоуина. Любой шанс выглядеть как Лиза Боне всегда должен быть использован! » — поблагодарила @NolaMarianna.

Лиза Боне и Ленни Кравиц
Лиза Боне и Ленни Кравиц/фото: https://twitter.com/ROZtheCreator

Не осталась в стороне и дочь Лизы Боне и Ленни Кравица. В своем Instagram актриса и модель Зоуи Кравиц сравнила фото мамы и Бейонсе.

«Нет, серьезно, Бейонсе, может я и твой ребенок тоже?» — шутит звезда  фильма «Люди Х: Первый класс».

Напомним, сейчас Лиза Боне замужем за актером Джейсоном Момоа, который сыграл Аквамена во вселенной DC и Кхала Дрого в  «Игре престолов». У пары двое детей. С Ленни Кравицем актриса прожила шесть лет. Они расстались в 1993 году. 

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Бейонсе наряжалась женой Ленни Кравица на Хэллоуин 
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