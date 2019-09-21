Бейонсе наряжалась женой Ленни Кравица на Хэллоуин 

Как оказалось, Бейонсе — большая поклонница актрисы Лизы Боне — бывшей жены рок-музыканта Ленни Кравица. Дело в том, что певица решила к своему 37-летию выложить на сайте архивные фотографии. А снимков у поп-звезды немало и она продолжает добавлять все новые и новые. И на нескольких ранее нигде не появлявшихся фото певица была замечена в образе молодой Лизы Боне. В таком виде она отмечала Хэллоуин в 2018 году. Снимок стали активно обсуждать в Twitter.

«Лиза Боне в тренде из-за… королевы Бей конечно! Какая милая картинка» — считает @Heidialagha.

«Спасибо, Бейонсе, за то, что вдохновили меня на идею нового костюма для Хэллоуина. Любой шанс выглядеть как Лиза Боне всегда должен быть использован! » — поблагодарила @NolaMarianna.

Не осталась в стороне и дочь Лизы Боне и Ленни Кравица. В своем Instagram актриса и модель Зоуи Кравиц сравнила фото мамы и Бейонсе.

«Нет, серьезно, Бейонсе, может я и твой ребенок тоже?» — шутит звезда фильма «Люди Х: Первый класс».

Напомним, сейчас Лиза Боне замужем за актером Джейсоном Момоа, который сыграл Аквамена во вселенной DC и Кхала Дрого в «Игре престолов». У пары двое детей. С Ленни Кравицем актриса прожила шесть лет. Они расстались в 1993 году.