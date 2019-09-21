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Исследование показало, сколько туристов из России бросают монеты в фонтаны

Большинство наших соотечественников поддерживает такую традицию.

Исследование показало, сколько туристов из России бросают монеты в фонтаны
Фонтан «Дружба народов» в Москве Фото:globallookpress.com

Уже много лет для туристов существует «денежная традиция»: если путешественники хотят вернуться в какой-либо город, то бросают в фонтан, водоем монетку. Оказывается, так поступает большинство россиян, желающих вновь посетить понравившееся место. К такому выводу пришли представители сервиса путешествий Туту.ру, пишут РИА Новости.

В начале сентября они провели исследование, чтобы выяснить какое количество наших соотечественников поддерживает давнюю традицию с монеткой. В нем приняли участие 3875 человек.

Больше половины туристов не игнорируют ее – таковых оказалось 53% опрошенных. 19% из них подражают другим путешественникам только потому, что так принято. Еще 34% участников опроса уверены, что трюк с монеткой, действительно, помогает вернуться в любимое место.

Не поддерживают такую традицию 47% участников исследования. Большинство представителей этой группы (32%) считают, что переводить монеты – глупая привычка. Остальные 15% опрошенных не хотят расставаться с деньгами, так как им попросту жалко «дарить» их фонтану.

Знаменитый фонтан в Риме. Фото
Туристы в Риме Фото:globallookpress.com

Говоря об отношении к этой традиции, некоторые участники подробно рассказывали о своей позиции. К примеру, девушка по имени Жанна живет возле моря, и если видит монетку на берегу, то возвращает ее в воду, чтобы сохранить чье-то желание.

Напомним, летом в Венеции, где в фонтанах крайне часто оставляют монеты, с туристами из Берлина произошел неприятный инцидент. После небольшого пикника им пришлось покинуть знаменитый город на воде и заплатить крупный штраф. Причиной этому стало серьезное нарушение правил – туристы готовили кофе на мосту Гранд-канала, что строго запрещено.

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Исследование показало, сколько туристов из России бросают монеты в фонтаны
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