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Мумию мыши в саркофаге показали посетителям выставки в Милане

Маленькое животное стало объектом повышенного внимания.

Мумию мыши в саркофаге показали посетителям выставки в Милане
Выставка "Мумия мыши в саркофаге"/Фото: скриншот https://ru.euronews.com/2019/09/20/italy-exhibition-spitzmaus-mummy

Организаторы выставки предметов из коллекции династии Габсбургов привезли в Милан мумию мыши в саркофаге. Необычный экспонат привлек к себе внимание большого количества посетителей и стал негласным центром экспозиции. Всем любопытствующим экскурсоводы рассказывали, что захоронен грызун был еще в IV веке до нашей эры. Саркофаг является главным сокровищем коллекции княжеской династии и имеет необычное название: «Мумия Шпицмауса в гробу». Габсбурги особенно ценили ящичек, несмотря на то, что в их распоряжении имелось еще немало сокровищ.

Как отмечает Euronews, помимо мыши, желающие могли увидеть картины Рубенса, Веронезе и Тициана, несколько осколков метеорита и фрагменты египетского искусства. Кураторы мероприятия отметили, что только в рамках этого события все собранные предметы предстают перед любопытствующими как единое целое. Посетители же рассказывают, что в полной мере прочувствовали, насколько дотошно династия Габсбургов собирала эти вещи.

Мумия мыши в саркофаге
Выставка «Мумия мыши в саркофаге». Фото: скриншот https://ru.euronews.com/2019/09/20/italy-exhibition-spitzmaus-mummy

Отметим, что на суд публики предметы представляют не в первый раз. До этого ознакомиться с коллекционными предметами люди могли в музее истории искусств в Вене. Там же в потаенном месте хранились большинство демонстрируемых экспонатов.

 

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Мумию мыши в саркофаге показали посетителям выставки в Милане
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