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Наташа Королева поделилась кадрами купания Киркорова и Николаева

Певица разместила в Instagram архивные записи.

Наташа Королева поделилась кадрами купания Киркорова и Николаева
Киркоров и Николаев искупались в водоеме/http://globallookpress.com

Певица Наташа Королева в сторис Instagram разместила архивное видео, которое, судя по всему, было сделано в девяностых годах. Тогда певица, напомним, была замужем за композитором и близким другом Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Игорем Николаевым.

Филипп Киркоров и Игорь Николаев. Фото
Киркоров и Николаев искупались в водоеме/https://www.instagram.com/koroleva__star/

На кадрах можно увидеть, как исполнительница вместе с Николаевым и будущим поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым находится на водоеме. Игорь Николаев решается первым искупаться. «Вода мерзкая, холодная», — произносит композитор.

Затем купаться отправляется и Филипп Киркоров. «А Киркорова на руках снесите. Какие у вас трусики, Филипп, сексуальные», — говорит на записи Наташа Королева.

Отметим, что певица сделала подпись под видеозаписью: «Как молоды мы были». Судя по всему, на нее нахлынула ностальгия по девяностым годам. Напомним, что с композитором Игорем Николаевым певица рассталась в 2001 году. Через два года она сыграла свадьбу с Сергеем Глушко, известным культуристом и шоуменом.

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Тэги:

Алла ПугачеваИгорь НиколаевНаташа КоролеваТарзанФилипп Киркоров
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Наташа Королева поделилась кадрами купания Киркорова и Николаева
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