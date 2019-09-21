Наташа Королева поделилась кадрами купания Киркорова и Николаева

Певица Наташа Королева в сторис Instagram разместила архивное видео, которое, судя по всему, было сделано в девяностых годах. Тогда певица, напомним, была замужем за композитором и близким другом Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Игорем Николаевым.

На кадрах можно увидеть, как исполнительница вместе с Николаевым и будущим поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым находится на водоеме. Игорь Николаев решается первым искупаться. «Вода мерзкая, холодная», — произносит композитор.

Затем купаться отправляется и Филипп Киркоров. «А Киркорова на руках снесите. Какие у вас трусики, Филипп, сексуальные», — говорит на записи Наташа Королева.

Отметим, что певица сделала подпись под видеозаписью: «Как молоды мы были». Судя по всему, на нее нахлынула ностальгия по девяностым годам. Напомним, что с композитором Игорем Николаевым певица рассталась в 2001 году. Через два года она сыграла свадьбу с Сергеем Глушко, известным культуристом и шоуменом.