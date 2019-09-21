Валерия рассказала, как отреагировала на новость о женитьбе сына 

Певица Валерия подтвердила, что новость о женитьбе ее среднего сына Артемия стала для нее полной неожиданностью. Причем сообщил о таком важном событии молодой человек на юбилее отчима Иосифа Пригожина, которому недавно исполнилось 50 лет.

«В день, когда мы отмечали юбилей Иосифа, мой сын, который грозился, что до 30 лет не женится, пришел ко мне и сказал: «Мам, ты сейчас сядь. Я женюсь». У меня ровно, как вот в кино бывает, когда челюсть буквально до пола», — рассказала звезда.

По словам Валерии, Артемий ничего не говорил ей о своих серьезных отношениях с девушкой, хотя невестку в семье певицы и продюсера знают хорошо и давно: она училась с Артемием в одной школе в Швейцарии, а потом и в университете. Кроме того, Наташа дружит с Лизой Пригожиной — дочкой Иосифа.Молодые люди общались, развлекались в одной общей компании, никак не проявляя свои чувства на людях.

«Но на самом деле я обрадовалась, потому что девчонка хорошая!», — заявила новоиспеченная свекровь.

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Напомним, избранницу Артемия Шульгина зовут Наталья Коренная. Родители узнали, что молодые люди намерены расписаться, за день до радостного события. По словам Валерии, ее невестка родом из Новокузнецка. Ей 23 года. По образованию девушка эвент-менеджер и психолог.