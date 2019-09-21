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Заморозки и сильный ветер ожидают москвичей на выходных

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Заморозки и сильный ветер ожидают москвичей на выходных
Фото: Светлана Макеева/КП

Похолодание в российской столице стремительно набирает обороты. На выходных, с 21 по 22 сентября на территории Москвы и области объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра, данный уровень погодной опасности будет сохраняться с с 1.00 до 7.00 22 сентября.

В будущее воскресенье в столице температура воздуха опустится до 5 градусов тепла, дождь и мокрый снег. Кроме того, поднимется сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

Синоптики объяснили, что в такой погоде виновен скандинавский циклон. Он является причиной осадкой, ветра и резких колебаний температуры. На следующей неделе в регионе сохранится холодная погода, на смену мокрому снегу придут дожди.

Правительство Москвы рекомендует жителям отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

Стоит напомнить, что снег в сентябре метеорологи предсказывали еще неделю назад. Тем не менее, несмотря на столь резкое похолодание в начале осени, зима в России ожидается довольно мягкой. Долгосрочный прогноз показывает, что декабрь и январь могут быть теплее и мягче обычного. Кроме того, по данным синоптиков, теплым будет и начало весны. Солнечная погода и плюсовая температура установятся уже с начала марта.

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Заморозки и сильный ветер ожидают москвичей на выходных
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