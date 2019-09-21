Марина Федункив рассказала, для чего ходит в спортзал

Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив всегда выступала сторонником движения бодипозитив. Артистка гордилась своими пышными формами и не смотрела в сторону диет и упражнений.

В одном из своих постов в Instagram она однажды пошутила, что между подтянутым животом и краковской колбасой она выбрала любимое лакомство.

Однако не так давно знаменитость начала появляться в фитнес-зале. Поклонники решили, что Марина решила изменить своим принципам, но все оказалось иначе. Дело в том, что артистка приняла участие в съемках второго сезона сериала «Фитнес», где она исполняет роль матери героя Бориса Дергачева.

Так что здоровый образ жизни оказался ни при чем и Федункив не готова расстаться со своей соблазнительной фигурой.

«Какой там спорт, я устаю уже по дороге к кулеру. Единственное, что связывает меня со спортом – моя подруга, она фитнес-инструктор», — приводит слова актрисы «7Дней».