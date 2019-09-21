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Омаров рассказал о негласном правиле у них дома с Бородиной

По словам бизнесмена, он никогда не спорит с женой.

Омаров рассказал о негласном правиле у них дома с Бородиной
Омаров рассказал о правиле, которое действует у них дома с Бородиной/globallookpress.com

Бизнесмен Курбан Омаров на презентации своей книги «Откровения мужчины» рассказал о негласном правиле, которое действует у них дома с телеведущей Ксенией Бородиной. Она, как известно, является женой предпринимателя. «Если я хочу хороших отношений, то у нас дома правило. Ксюша всегда права», — заявил Курбан Омаров своим поклонникам, которые пришли с ним на встречу.

Ксения Бородина с мужем. Фото
Муж Бородиной написал книгу/globallookpress.com

Интересно, что одной из первых книгу прочитала любящая супруга Омарова. При этом она раскритиковала мужа, что в его произведении есть художественный вымысел. На это Омаров сказал жене, что в книге он представлен идеальным мужчиной. Быть таким в реальной жизни ему действительно не всегда удается.

Также в книге Омаров отметил, что со всеми женщинами надо быть очень осторожными. Как он выразился, все дамы прекрасные стратеги и опасные враги.

Появилась на презентации книги и сама Ксения Бородина. Она отметила, что не сомневается в успехе издания своего мужа. Бородина считает, что это только начало творческой дороги супруга, которая приведет его к успеху, сообщает «СтарХит».

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Омаров рассказал о негласном правиле у них дома с Бородиной
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