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Ургант показал, каким Пригожин был в 15 лет

Продюсер принес в студию Первого канала фотографию на свой первый паспорт.

Ургант показал, каким Пригожин был в 15 лет
Продюсер Иосиф Пригожин/фото: globallookpress.com

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин стали гостями пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант». И конечно, супругу певицы досталась изрядная порция насмешек от Ивана Урганта. Иосиф приехал на программу в темно-синих джинсах, голубой джинсовой куртке поверх белой рубашки. Наряд дополнил яркий красный галстук.

«Как вам такой look, то бишь образ? А модель? По-моему, супер. А то все ходит в одном и том же, как будто дома не ночует. Не любит одеваться, приходится заставлять», — написала в своем Instagram Валерия.   

«Ой, Лерочка, уведут его, если будешь так одевать», — отреагировал Игорь Крутой.

А вот Иван Ургант модный лук не оценил.

«Иосиф, ты похож на губернатора, который решил стать ковбоем», — заявил он, но тут же напомнил, что Пригожину недавно исполнилось 50 лет. Он поинтересовался тем, что продюсер чувствует в связи с такой круглой датой.

«Я до этого переживал, а после перестал переживать», — поделился Иосиф.

«У меня есть фотография, сейчас я покажу, как ты выглядел в 49 лет», — пообещал Ургант, доставая снимок.

Иосиф Пригожин
Ивант Ургант показывает фото Иосифа Пригожина в 15 лет/фото: стопкадр

«Здесь мне 15 лет кстати» — «Сколько?!! Серьезно!?»- не поверил Иван.

Пригожин заявил, что сделал это фото на свой первый паспорт, который в СССР выдавали в 16 лет. Он отметил, что в Махачкале, где он родился, в этом возрасте все так выглядят.

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Тэги:

Валерия и Иосиф Пригожинвечерни
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Ургант показал, каким Пригожин был в 15 лет
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