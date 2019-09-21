Крошечное платье Шейк на Миланской неделе моды произвело фурор

Очередная неделя моды проходит сейчас в столице мировых трендов — Милане. На этот раз на подиуме коллекция одного из самых значимых дизайнеров современности Донателлы Версаче. Наследница знаменитой фамилии пригласила для демонстрации своих новых нарядов лучших моделей.

В числе манекенщиц само собой оказалась Ирина Шейк. Россиянка в последнее время буквально нарасхват. На подиум бывшая возлюбленная Брэдли Купера вышла в самом откровенном платье коллекции. Позднее в Сети его назвали «исчезающе коротким».

Блестящее красное платье на тонких бретелях, украшенное бахромой и цветами из ткани, едва прикрывала бедра Ирины, а вырез на груди доходил практически до талии. В качестве ансамбля к наряду для Шейк выбрали босоножки на шпильке с аппликациями и массивные золотые украшения. Не забыла модель и про серьги-кольца, остающиеся в тренде уже не первый сезон.

Стоит отметить, что в дефиле принимали участие такие знаменитости, как Кендалл Дженнер, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер и сестры Джиджи и Белла Хадид. Тем не менее смелый образ Шейк на подиуме оказался вне конкуренции и затмил всех.