Ксения Бородина посетовала, что Андрей Губин перестал выступать

По словам телеведущей, у музыканта была бы сейчас «вторая жизнь на сцене».

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram посетовала, что известный в девяностых годах певец Андрей Губин перестал выступать на сцене. Она спела одну из его песен. Ксении Бородиной, судя по всему, по душе творчество «мальчика-бродяги».

«Жалко, конечно, что он так закрылся, как артист, и не даёт концертов, я бы пошла. У него бы сейчас была вторая жизнь на сцене, но у каждого свой путь и дорога, а песни очень крутые и душевные», — заявила телеведущая.

Отметим, что Андрей Губин свой уход с большой сцены в середине двухтысячных годов объяснил большими проблемами со здоровьем. На фоне постоянных стрессов и усталости у него случилась болезнь нервной системы. Он на протяжении долгого времени испытывал постоянные лицевые боли.

В последние годы об исполнителе мало информации в СМИ. Одно время он жил в Уфе, где его часто видели в одном из местных тренажерных залов. Затем и вовсе прошла информация, что исполнитель эмигрировал в Таиланд.