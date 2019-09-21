Яна Поплавская посчитала мазохизмом общение с бывшим мужем

Актриса Яна Поплавская в Instagram порассуждала на тему общения с бывшими мужьями. Сама она, напомним, на протяжении 25 лет была замужем за режиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Пара распалась в 2011 году. От этого брака у звезд на свет появилось двое сыновей. Сейчас актриса живет в гражданском браке с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе «красной шапочки советского кинематографа» на 12 лет.

Как считает Поплавская, людей, которые искреннее и легко общаются с бывшими мужьями – единицы. Себя она не может причислить к этой категории. По ее мнению, такое общение чистой воды мазохизм.

«Это все равно, что постоянно подвергаться моральному насилию. Не надо лживой порядочности, не надо думать, что скажут соседи, не надо придумывать сценарии вашего будущего общения с бывшим мужем», — заявила Яна Поплавская, обращаясь к своим подписчикам.

Актриса отметила, что людям очень тяжело забыть болезненные разводы с некогда любимыми людьми. Она считает, что нужно принять себя и свою новую жизнь.