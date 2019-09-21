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Муж Марии Машковой получил возможность поработать с Ди Каприо

Актриса порадовалась за успехи Александра Слободяника-младшего.

Муж Марии Машковой получил возможность поработать с Ди Каприо
Муж Машковой получил интересные предложения по работе/https://www.instagram.com/masha_mashkova_official/

Актриса Мария Машкова в Instagram выразила гордость своим мужем музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником-младшим. Дело в том, что супруга девушки утвердили сразу на два интересных проекта. Причем в одном из них он сможет поработать вместе с известным американским актером Леонардо Ди Каприо.

«Как пережить, что твоего мужа-пианиста утвердили сразу в два проекта, как артиста! Первый-американский сериал Homeland. Второй — новый проект, где продюсером выступает Леонардо, мать его, Ди Каприо. Сааааш… Ну не знаю… Сеанс с моим психотерапевтом за твой счёт, а вообще – «ура!» — заявила довольная Мария Машкова.

Отметим, что Мария Машкова дочь известного актера Владимира Машкова. Он – народный артист России. Сейчас является художественным руководителем Театра Олега Табакова.

Мария Машкова с 2005 по 2009 год была замужем за актером театра и кино Артемом Семакиным. От Александра Слободяника-младшего у актрисы две дочери – Стефания и Александра.

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Александр Слободяник-младшийВладимир МашковЛеонардо Ди КаприоМария МашковаОлег Табаков
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Муж Марии Машковой получил возможность поработать с Ди Каприо
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