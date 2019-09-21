«Она мокнет в Подмосковье»: Солнцев улетел на юг без жены

Судя по всему, в отношениях супругов снова не все хорошо.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что улетел отдыхать в теплые края. При этом он признался, что не взял с собой свою любимую пожилую супругу Екатерину Терешкович, с которой у него за последнее время произошло сразу несколько конфликтов.

«Как быстро и незаметно пролетело лето. В Москве уже совсем холодно, но я улетел в тёплые края, чтобы успеть поймать хоть кусочек тепла ещё. У меня все хорошо. Сразу отвечу, у Кати тоже. Она мокнет в Подмосковье. Надеюсь, «квасит» только огурцы и помидоры… А в Москве завтра обещают первый снег!» — заявил Гоген Солнцев.

Отметим, что супруга шоумена сильно выпивала. Он рассказывал, как она «осушила» все элитные напитки у него дома. Когда к нему пришли важные люди на переговоры ему было нечем их угостить.

После этого фрик отправил свою супругу лечиться в один из пансионатов. Позже он рассказывал, что Екатерина Терешкович клятвенно пообещала супругу больше не употреблять спиртные напитки.