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Журналист обвинил Разина в распространении лжи о здоровье Заворотнюк

Создатель интернет-проекта Mash уверен, что актриса ни дня не была в коме

Журналист обвинил Разина в распространении лжи о здоровье Заворотнюк
Андрей Разин /фото: «Комсомольская правда»

Слухи о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк, о ее смертельном заболевании распространял Андрей Разин. Бывший продюсер решил сделать из актрисы вторую Жанну Фриске. С такими обвинениями в адрес создателя  «Ласкового мая» выступил журналист, основатель новостных интернет-проектов Mash и Baza Никита Могутин.

Он отметил, что Заворотнюк действительно больна и проходит лечение. Но она не была в коме ни одной минуты и имеет все шансы на полное выздоровление. Могутин напомнил, что все «страшные» новости о ухудшающимся состоянии здоровья актрисы поступали в СМИ именно от Разина. При этом ранее никто никогда не слышал о его близкой дружбе с Заворотнюк или кем-то из ее семьи. 

Продюсер решил напомнить о себе, вернуть интерес к своей персоне, выдумывая и преувеличивая то, что происходит с Анастасией. 

 «Какое-то время назад поток «предсмертных» новостей про Заворотнюк иссяк. Почему? Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ », — сказал Могутин.

После того, как от Разина перестали поступать новости, и стало известно о том, что актриса выла из комы и переведена в обычную палату.

Именно он рассказал журналистам, что у Заворотнюк развился рак из-за стресса и процедур омоложения стволовыми клетками, а также о том, что у нее диагностировали рак мозга и актриса находится в критическом состоянии. Однако на этой неделе СМИ пишут о том, что Настя вышла из комы, самостоятельно дышит и находится в ясном сознании.

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Анастасия ЗаворотнюкАндрей Разинболезньложная информацияслухи
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Журналист обвинил Разина в распространении лжи о здоровье Заворотнюк
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