Тарасов поклялся не изменять Костенко с «доступными собаками»

Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram очень нежно поклялся в любви своей второй половинке – модели Анастасии Костенко. Он опубликовал снимок, на котором смотрит в глаза любимой супруге. «Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу», — заявил футболист.

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Отметим, что не так давно стало известно, что Анастасия Костенко беременна во второй раз. Кто появится на свет у звездной пары пока неизвестно. У Костенко и Тарасова есть совместная дочь. Ранее модель говорила, что они мечтают с футболистом о большом количестве детей.

Дмитрий Тарасов ранее был женат на телеведущей Ольги Бузовой. После расставания певица очень сильно переживала, но сейчас все ее терзания позади.

Тарасов после девяти лет в московском «Локомотиве» весной покинул команду. С ним не стали продлевать контракт. Сейчас он тренируется с другой московской командой –«Динамо».