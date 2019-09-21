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Тодоренко и Топалов рассказали, почему отдали ребенка на плавание

Регина и Влад называют себя «тревожными родителями».

Тодоренко и Топалов рассказали, почему отдали ребенка на плавание
Влад Топалов и Регина Тодоренко/фото: кадр программы «Вечерний Ургант»

Сыну телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова всего девять месяцев. Но маленький Миша уже с двух месяцев занимается плаванием. На программе «Вечерний Ургант» молодые родители признались, что сподвигло их на  такое решение.

«Давай расскажем правду», — обратилась Регина к Владу. — «Когда мы его купали, она «занырнул».

«Уронили ребенка в ванной, так это называется», — уточнил Ургант.

«Да, это был я», — признался Топалов.

По его словам, супруга вышла и оставила молодого отца с младенцем в ванной.  Влад впервые самостоятельно купал ребенка и малыш у него выскользнул в воду. Музыкант ужасно испугался. После перенесенного стресса родители решили отдать ребенка на плавание.

«Пусть лучше там научится…Это классный навык.. Потом он сполз неудачно с кровати и мы решили отдать его на парашютный спорт», — пошутила Регина.

Телезвезда назвала себя и своего мужа «тревожными родителями», которые постоянно боятся сделать что-нибудь не так.

«Мне кажется, что мы все делаем не так!», — уточнила Тодоренко.

Напомним,  Миша Топалов появился на свет в декабре прошлого года. 29-летняя мама и 33-летний папа с удовольствием занимаются воспитанием малыша, но и о реализации своих талантов и амбиций не забывают – каждый из них занимается своими творческими проектами. Поэтому с мальчиком иногда сидят няни. К их подбору Влад Топалов относится очень  ответственно, вплоть до использования полиграфа.

 

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Иван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»Регина Тодоренко и Влад Топаловсын
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Тодоренко и Топалов рассказали, почему отдали ребенка на плавание
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