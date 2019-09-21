НОВОСТИ

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000

Голливудская звезда лично вышла на подиум, чтобы продемонстрировать наряд с тропическим принтом.

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000
Дженнифер Лопес на премии Grammy 2000/фото:globallookpress.com

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья в тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000. Показ закрывала сама кинодива в ремейке «того самого» платья. 

Как отметили в компании Versace, после фурора Джло на красной дорожке , миллионы людей заходили в интернет, чтобы посмотреть на это платье. Оно стало одним из самым популярных запросов в Google в то время и сподвигло интернет-компанию внести изменения в работу ресурса.

«Легендарный образ для красной ковровой дорожки и созданный вокруг него ажиотаж вдохновили команду поисковика на создание Google Images. В этом сезоне Versace и Google сотрудничают, чтобы отпраздновать двадцатилетие легендарного момента в истории моды и Google», — сообщили в пресс-службе Versace.

Помимо Лопес по подиуму в тот вечер прошли такие мега-звезды, как ИШейкрина Шейк и  Эмбер Валлетта. В коллекции помимо платьев, костюмов и аксессуаров с тропическим принтом в зеленом и красном вариантах, были представлены «те самые» маленькие котельные платья  от Versace, удлиненные пиджаки в сочетании с коротенькими шортами, джинсовые «варенки» и тонкие кожаные ремни с элегантной квадратной пряжкой. 

 

 

Ирина Шейк
Ирина Шейк на показе Versace/фото: скриншот видео
Эмбер Валлетта.
Эмбер Валлетта на показе Versace./фото: скриншот видео

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

GoogleVersaceДженнифер ЛопесИрина Шейккультовое платьеМиланмодный показЭмбер Валетта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000
Интересно?
Поделись с друзьями: