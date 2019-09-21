Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy 2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья в тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000. Показ закрывала сама кинодива в ремейке «того самого» платья.

Как отметили в компании Versace, после фурора Джло на красной дорожке , миллионы людей заходили в интернет, чтобы посмотреть на это платье. Оно стало одним из самым популярных запросов в Google в то время и сподвигло интернет-компанию внести изменения в работу ресурса.

«Легендарный образ для красной ковровой дорожки и созданный вокруг него ажиотаж вдохновили команду поисковика на создание Google Images. В этом сезоне Versace и Google сотрудничают, чтобы отпраздновать двадцатилетие легендарного момента в истории моды и Google», — сообщили в пресс-службе Versace.

Помимо Лопес по подиуму в тот вечер прошли такие мега-звезды, как ИШейкрина Шейк и Эмбер Валлетта. В коллекции помимо платьев, костюмов и аксессуаров с тропическим принтом в зеленом и красном вариантах, были представлены «те самые» маленькие котельные платья от Versace, удлиненные пиджаки в сочетании с коротенькими шортами, джинсовые «варенки» и тонкие кожаные ремни с элегантной квадратной пряжкой.