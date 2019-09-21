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Илья Резник раскрыл секрет востребованности Аллы Пугачевой

Поэт признался, что философски относится к новым песням примадонны. 

Илья Резник раскрыл секрет востребованности Аллы Пугачевой
Илья Резник и Алла Пугачева/globallookpress.com

Поэта Илью Резника не удивляет, что Алла Пугачева, несмотря на возраст,  дает концерты на больших площадках. Например, в апреле у примадонны прошел концерт в Государственном Кремлевском дворце. А в ноябре она выступит на Минск-арене. 

«Нет ничего странного в том, что Алла Борисовна до сих пор востребована и выступает. Правильно, что она дает большие сольники – она певица стадионная, площадная», — сказал Резник.

Он также отметил, что по сравнению с ним, Пугачева еще юная. Поэту в этом году исполнился 81 год. Алла Борисовна по-прежнему исполняет со сцены песни на стихи старинного друга Ильи Рахмиэлевича наряду с современными композициями.  

«Меня часто спрашивают, не грустно ли слушать те песни, которые Пугачева исполняет сегодня. Но я к этому философски отношусь – время течет, все меняется. При этом наши песни живут, они остаются популярными и любимыми», —  уверен поэт-песенник.

Первой песней на стихи Резника в репертуаре Пугачевой в 1973 году стала «Посидим, поокаем». А  «Маэстро», «Старинные часы», «Канатаходка», «Делу время», «Лето звездное», «Балет» стали визитной карточкой Аллы Борисовны. Многие из этих песен позже перепели другие исполнители и они обрели новую жизнь.

«Из всех песен на мои стихи в репертуаре Пугачевой больше всех нравится «Скупимся на любовь». С удовольствием слушаю также «Когда я уйду», «Как тревожен этот путь».Но сегодня что-то спеть еще я ей больше не предлагаю», — признался Резник в интервью «Дни.Ру ».

Он уточнил, что больше не занимается написанием песен в соавторстве с композиторами, а пишет стихи, а недавно выпустил сборник молитв. 

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автор песниАлла ПугачеваИлья Резниктворчество
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Илья Резник раскрыл секрет востребованности Аллы Пугачевой
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