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Елена Лядова назвала свой самый главный детский страх

Актриса рассказала о работе над новым фильмом «Тварь».

Елена Лядова назвала свой самый главный детский страх
Елена Лядова/фото: globallookpress.com

Актриса Елена Лядова назвала свой самый большой страх в детстве. Ребенком она боялась остаться без родителей, потеряться так, что родные ее не найдут. Актриса считает, что дети боятся социума, к которому не готовы.

«Пока он не может жить один, ему нужны мама и папа, которые ему показывают, где лево и право, где солнышко светит и какая зеленая травка. А если этих людей нет рядом — это ужас» — пояснила Лядова.

Этой осенью на экраны выйдет триллер «Тварь», в котором актриса вместе с мужем Владимиром Вдовиченковым играет главные роли. По сюжету, семейная пара усыновляет ребенка, который оказывается очень необычным мальчиком: он постоянно чего-то боится. В интервью «7Дней» Елена рассказала, как ей удавалось находить на съемочной площадке общий язык с мальчиком, который играл ее приемного сына.

«Сева Бугаев, который играл приемного ребенка, — уникальный мальчик. Я всячески старалась убедить Севу, что это я на него ору «по роли», что мы сейчас играем и я просто изображаю, что на него злюсь», — поделилась актриса.

Лядова отметила, что Сева работал на съемках наравне со взрослыми актерами, по столько же часов. И он не просто выполнял команды режиссера, а перевоплощался в своего персонажа и прекрасно понимал, что идет работа.

Тем не менее Елена очень переживала, что происходящее в кадре может травмировать семилетнего мальчика. Съемки в этом проекте оказались тяжелыми даже для профессиональных актеров. 

Напомним, что до Лядовой  Вдовиченков был десять лет женат на актрисе Ольге Филипповой, которая родила ему дочь Веронику. Роман с Еленой к него начался  на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Влюбленные тайно поженились в начале 2015 года.

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Елена Лядова назвала свой самый главный детский страх
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