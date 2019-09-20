НОВОСТИ

«Маша издевается над медведем»: британцы невзлюбили наш мультфильм

В английских кинотеатрах показали эпизоды сериала «Маша и Медведь».

«Маша издевается над медведем»: британцы невзлюбили наш мультфильм
кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Мультсериал о дружбе девочки по имени Маше и медведя уже вошел в Книгу Гиннеса как самый просматриваемый на YouTube. Ведь добрую сказку с удовольствием смотрят как дети, так и взрослые.

И теперь уже не только в России. История вышла в прокат в Великобритании и Ирландии 20 сентября: британцы могут увидеть наш мультфильм в 89 кинотеатрах.

Прокатчики отобрали самые смешные эпизоды третьего сезона. Но даже несмотря на это лента, увы, получила не самые положительные отзывы.

Так, маленькие зрители возмутились тем, что Маша систематически издевается над медведем. Им стало жалко косолапого друга девочки. Нашлись и те, кто усмотрел в детской анимационной сказке политический подтекст.

Впрочем, мультфильм не впервые сталкивается с жесткой критикой. Так два года назад история была названа опасной для детской психики и даже возглавила как-то рейтинг самых вредных анимационных фильмов, составленных российскими психологами.

Впрочем, это никак не помешало «Маше и Медведю» до сих пор пользоваться огромной популярностью у школьников. Так что может и британские дети нашу анимационную сказку еще полюбят.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Маша и Медведь"Мультфильм "Маша и Медведь"российские мультфильмы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Маша издевается над медведем»: британцы невзлюбили наш мультфильм
Интересно?
Поделись с друзьями: