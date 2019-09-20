«Маша издевается над медведем»: британцы невзлюбили наш мультфильм

Мультсериал о дружбе девочки по имени Маше и медведя уже вошел в Книгу Гиннеса как самый просматриваемый на YouTube. Ведь добрую сказку с удовольствием смотрят как дети, так и взрослые.

И теперь уже не только в России. История вышла в прокат в Великобритании и Ирландии 20 сентября: британцы могут увидеть наш мультфильм в 89 кинотеатрах.

Прокатчики отобрали самые смешные эпизоды третьего сезона. Но даже несмотря на это лента, увы, получила не самые положительные отзывы.

Так, маленькие зрители возмутились тем, что Маша систематически издевается над медведем. Им стало жалко косолапого друга девочки. Нашлись и те, кто усмотрел в детской анимационной сказке политический подтекст.

Впрочем, мультфильм не впервые сталкивается с жесткой критикой. Так два года назад история была названа опасной для детской психики и даже возглавила как-то рейтинг самых вредных анимационных фильмов, составленных российскими психологами.

Впрочем, это никак не помешало «Маше и Медведю» до сих пор пользоваться огромной популярностью у школьников. Так что может и британские дети нашу анимационную сказку еще полюбят.