«Скажите нам правду!»: американцы могут штурмовать Зону 51

Посещают ли Землю пришельцы с других планет? Действительно ли американские военные захватывали упавшие НЛО и брали инопланетян в плен, чтобы проводить над ними опыты? Ответы на все эти вопросы могут быть получены уже в ближайшее время, если жители США, собравшиеся возле военной базы в штате Невада, всё же решатся взять её штурмом.

Судя по кадрам, которые приходили с места событий в ночь на 20 сентября (сейчас в штате Невада позднее утро), возле так называемой Зоны 51 собралось несколько сотен человек. Многие фанаты «Секретных материалов» приехали туда с плакатами, в забавных костюмах и с шапочками из фольги, чтобы никто не смог прочитать их мысли.

«Скажите нам правду!» — скандировали люди, обращаясь к военным.

В эти минуты потенциальные участники «штурма» всё еще находятся рядом с базой. Конечно, мероприятие носит шуточный характер и власти США не верят, что толпа действительно атакуют военный объект, но на всякий случай они усилили меры безопасности вокруг базы, прислали туда вертолеты и полицию.

Ранее стражи порядка уже арестовали двух голландцев за попытку проникнуть на территорию базы. Позже они оба были выпущены под залог.

Напомним, что слухи по поводу базы и пришельцев, которых якобы можно там найти, ходят уже не один десяток лет. Этим летом один из фанатов конспирологических теорий, студент из Калифорнии Мэтти Робертс, создал на Facebook мероприятие, участники которого должны попасть на базу и узнать, какие тайны скрывает от своих граждан правительство США. По мнению парня, там можно найти детали летающих тарелок или даже самих инопланетян — живых или мертвых.

Народ воспринял это как призыв к веселью и решил устроить в том районе что-то вроде фестиваля на тему пришельцев. Посетить район в эти дни планировали около двух миллионов человек и многие из них действительно приехали, но не к базе, а в саму пустыню, в Лас-Вегас и несколько близлежащих городков. Даже если штурм не состоится, собравшиеся всё равно останутся довольны — «инопланетная» вечеринка удалась на славу.