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После выхода Заворотнюк из комы Загорский напомнил о Нине Кирсо

Продюсер призвал помочь солистке группы «Фристайл», которая все еще остается в тяжелом состоянии.

После выхода Заворотнюк из комы Загорский напомнил о Нине Кирсо
Анастасия Заворотнюк вышла из комы, в отличие от Нины Кирсо. Фото: globallookpress

Недавно поклонников Анастасии Заворотнюк обрадовало известие о том, что она вышла из комы. Актриса продолжает лечение в одной из московских клиник и, по слухам, ее готовят к операции по удалению опухоли мозга.

Новости о здоровье артистки прокомментировал Андрей Загорский. Продюсер фильма о Юлии Началовой с возмущением отметил, что все внимание общественности приковано к Заворотнюк, но есть и другие известные люди, которым очень нужна помощь.

Андрей Загорский. Фото: личная страница продюсера в социальной сети

Как напомнил Загорский, родным Анастасии предлагают свои услуги буквально все – от благотворительных фондов до лучших медиков в крупных больницах. Ее родственники неизменно отказываются, предпочитая справляться собственными силами.

Между тем, уже дольше года в коме остается другая артистка, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Коллеги по музыкальному коллективу не оставляют надежды спасти певицу, перечисляя на ее лечение все свои концертные гонорары. Но этих денег не хватает.

«Но она до сих пор жива, нужно напомнить об этом… Я считаю, что на данную секунду Нине Кирсо нужна помощь не меньше, чем Насте Заворотнюк. Тем более, что Настя якобы вышла из комы», – цитирует Загорского Nation News.

Напомним, Нина Кирсо оказалась в коме после перенесенного инсульта, это случилось в июне прошлого года. Исполнительница находится в одной из украинских клиник. В мае Андрей Разин заявил, что солистка «Фристайла» внезапно открыла глаза, но ее состояние остается крайне тяжелым.

Нина Кирсо перенесла инсульт в 2018 году. Фото: Instagram@ninakirso
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После выхода Заворотнюк из комы Загорский напомнил о Нине Кирсо
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