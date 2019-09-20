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Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП с участием байкеров

В момент аварии 32-летний Филипп Алексеев ехал по МКАД на каршеринге.

Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП с участием байкеров
https://www.instagram.com/alexeev.sochi/

Это уже не первая авария на дорогах с участием звезд «Дома-2». Однако на этот раз виноват оказался бывший участник телестройки — 32-летний Филипп Алексеев.

В момент столкновения парень ехал по МКАД на каршеринге. Он так спешил, что начал движение за машиной «скорой помощи» по обочине.

В итоге Филипп не заметил проезжающий рядом мотоцикл. От удара двухколесный транспорт отбросило на соседнюю машину.

Еще два мотоциклиста, ставшие свидетелями дорожной ситуации, догнали уехавшего с места аварии Алексеева. Парень был, мягко сказать, не любезен.

Начал кричать и говорить, что «опаздывает на самолет праздновать юбилей». Видео с места аварии попало в сеть. Так что теперь Алексееву, вероятно, все же придется ответить за собственное поведение.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостипроисшествие на дорогеФилипп Алексеев
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Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП с участием байкеров
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