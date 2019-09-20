Стало известно, какую музыку слушает королева Елизавета II

Правительница Англии узнала о творчестве группы «Wham!» в 80-е и с тех пор не расставалась с их песнями.

Всегда интересно, что играет у известных людей в наушниках. Только вот если артисты об этом откровенно заявляют в соцсетях и в многочисленных интервью, то членам королевской семьи уж точно не велено выделять какого-то одного музыканта.

И все же стало известно о предпочтениях королевы Англии. Как оказалось, она — большой фанат песен 80-х, а ее любимый коллектив — группа «Wham!».

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Более того, Елизавета захотела встретиться с участниками группы лично. Об этом говорится в биографии Брайана Морриса, которая была недавно издана. Ныне покойный продюсер коллектива написал, что артисты были приглашены в июне 1985 года в Guards Polo Club, расположенный в Большом Виндзорском парке. Сама встреча описывается следующим образом: «Ее Величество знала все их хиты и это было удивительно, как точно она произносила слова песен».

Любопытно, что при этом внуки королевы Англии, Гарри и Уильям, предпочитают современную музыку. Более того, Гарри до женитьбы частенько пропадал в ночных клубах.