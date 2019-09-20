Валентин Гафт начал восстанавливаться после инсульта

84-летний актер проходит период реабилитации в одной из престижных московских клиник.

Еще летом состояние народного артиста вызывало серьезные опасения. Более того, супруга Валентина Иосифовича настаивала на том, чтобы в палату к тяжело больному Валентину Гафту не пускали даже близких друзей.

Однако на днях стало известно, что тот пошел на поправку. Более того, есть шанс, что скоро Гафт вернется домой и к нормальной жизни.

Пысынок мэтра сообщил, что Гафт находится в новой хорошей больнице.

«Восстановление идет медленно, но главное — у нас появилось ощущения, что оно происходит, — рассказал Михаил Левитин. — Валентин Иосифович потихоньку говорит, может подолгу сидеть на кровати, настроение у него оптимистичное», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Есть и еще одна хорошая новость для семьи артиста. На этой недели вышла книга Валентина Иосифовича «Избранное». В произведение вошли его проза, стихи и воспоминания.