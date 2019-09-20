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За находку кота с тюремными наколками предложили 500 тысяч рублей

Домашний питомец по кличке Бес исчез из дома. Хозяин-боксер не смог его найти и объявил в розыск.

За находку кота с тюремными наколками предложили 500 тысяч рублей
За кота с татуировками обещают полмиллиона. Фото: https://www.instagram.com/karafight_bes/

Лысый кот с тюремными татуировками оказался так дорог для хозяина, что он готов заплатить нашедшему его полмиллиона рублей. Житель Урала по имени Рустам Шафиев разместил соответствующее объявление в своем Instagram. 

Мужчина, профессионально занимающийся боксом, поведал, что кот породы сфинкс выпал из окна в местном поселке и скрылся в траве. Вместе с друзьями Шафиев обыскал окрестности, но животное так и не смогли найти. 

Рустам полагает, что Беса могли похитить. Он обратился к предполагаемым ворам и заявил, что рано или поздно его местонахождение все равно станет известно. 

Кот хорошо известен в сети. У него даже есть свой аккаунт в Instagram. 

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За находку кота с тюремными наколками предложили 500 тысяч рублей
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