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Родные Заворотнюк отказались от помощи врачей известных больниц

Если верить сообщениям в СМИ, состояние актрисы по-прежнему оценивается как тяжелое.

Родные Заворотнюк отказались от помощи врачей известных больниц
Анастасия Заворотнюк. Фото: КП/Анатолий Жданов

Родственники Анастасии Заворотнюк, как и миллионы ее поклонников, не перестают надеяться на излечение актрисы. По последним данным из прессы, пока она остается в терапевтическом отделении медицинской клиники, где врачи делают для этого все возможное.

Есть сведения, что родные звезды якобы отказались от помощи докторов из крупных больниц и даже научных центров. Правила клиники, где лежит Анастасия, разрешают привлекать к работе с пациентами сторонних специалистов. Когда стало известно о ее онкологическом заболевании, заняться ее здоровьем предложили врачи из лучших медучреждений.

Но администрация клиники Заворотнюк отказалась допускать к актрисе внешних консультантов по ее болезни исходя из желания семьи артистки. Терапию родственники организуют самостоятельно. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние «няни Вики» по-прежнему оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, некоторое время Анастасия Заворотнюк была на грани жизни и смерти. Из-за прогрессирующей опухоли мозга артистка впала в глубокую кому, перестала дышать самостоятельно. Сообщалось также, что у нее началась пневмония и отек мозга.

К счастью, актрисе стало лучше. Из комы она вышла, теперь ее перевели из реанимации в обычную палату, где и продолжается терапия.

Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress
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Родные Заворотнюк отказались от помощи врачей известных больниц
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