Народный артист России Игорь Шибанов скончался во время гастролей

Сердце 75-летнего актера, известного по ролям в фильме «Брат» и сериале «Улицы разбитых фонарей», остановилось по пути в Краснодар.

20 сентября умер актер, народный артист России Игорь Георгиевич Шибанов. Мужчине было 75 лет. О смерти артиста сообщили в ТЮЗе имени Брянцева (Санкт-Петербург), где покойный играл 55 лет. В театре отметили, что в последний раз он вышел на сцену совсем недавно — 14 сентября, в день своего юбилея, Шибанов выступил в спектакле «Бешеные деньги». 21 числа эта постановка должна была быть сыграна в Краснодаре, но пожилой артист не доехал до южного города — умер в пути.

Известно, что Шибанов играл в спектаклях «Маленький принц», «Тартюф», «Отцы и дети», «Король Лир», «Доходное место» и многих других. В кино он отметился в фильме Алексея Балабанова «Брат», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», и «Тайны следствия».

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Дату и место прощания с Игорем Георгиевичем еще не объявлены.